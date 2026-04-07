Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CLIMAAX programı kapsamında yürüttüğü iklim riski değerlendirme çalışması (MUHIR Projesi) Faz 2 değerlendirmesinde büyük beğeni topladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Gelişmiş İklim Dayanıklılığı için Yüksek Çözünürlüklü Yerel Verilerin Entegrasyonu (MUHIR) projesi çalışmaları sürüyor. Antalya'da aşırı sıcaklıklar ve kentsel ısı adası etkilerine odaklanan proje, bilimsel yaklaşımı, karar alma süreçlerine katkı sunan yapısı, yerel verilerden yoğun biçimde yararlanılması gibi çalışmalardan dolayı beğeni topladı.

RAPORLAR İYİ YAPILANDIRILMIŞ

Değerlendiriciler tarafından paylaşılan geri bildirimlerde, raporun iyi yapılandırıldığı, CLIMAAX çerçevesiyle güçlü uyum gösterdiği ve pilot ölçekli bir değerlendirmeden il geneline yayılan kapsamlı bir analize geçişi açık biçimde ortaya koyduğu belirtildi. Yerel olarak belirlenen eşik değerler, uydu verileri ve etkilenebilirlik göstergelerinin kullanılması da çalışmanın güçlü yönleri arasında gösterildi.

PAYDAŞ KATILIMI VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ OLUMLU

Faz 2 değerlendirmesinde performans göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı. Bu kapsamda, yerel veri setleri kullanılarak sıcak hava dalgası iş akışının tamamlandığı, etkilenebilirlik katmanlarının geliştirildiği ve kentsel ısı adası risk haritalamasının başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

KATILIMCI VE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı dirençliliği artırmak ve uyum kapasitesini güçlendirmek amacıyla bilimsel, katılımcı ve çözüm odaklı çalışmalarını önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecek. Antalya'nın iklim risklerine karşı daha hazırlıklı ve daha dirençli bir kent haline gelmesi için yeni analizler, iş birlikleri ve uygulamaların hayata geçirilmesine devam edilecek.