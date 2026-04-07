Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Serdivan'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Serdivan Kaymakamı Ali Candan'ı makamında ziyaret eden Bakırtaş, eğitime sağladığı katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ardından Serdivan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Müdür Bakırtaş, ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programı kapsamında Sakarya Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Bakırtaş; yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek okulda yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Bakırtaş, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Programı'nda görev alan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.