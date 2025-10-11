Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, 7. gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

ANTALYA (İGFA) - Hafta içi olması sebebiyle, gündüz saatlerinde daha çok okullardan gelen öğrenci grupları renkli görüntüler oluştururken, akşam saatlerinde yetişkinlerin ilgisiyle fuar adeta bir edebiyat şölenine dönüşüyor. Vatandaşlar gün boyu fuar alanında, kitapların büyülü dünyasında seyahate çıkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe:' temasıyla 15'incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, 7. gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevini kitapseverlerle bir araya getirdiği Antalya Kitap Fuarı, gündüz saatlerinde okul gruplarıyla gelen çok sayıda öğrenciyi misafir ederken, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte de her yaştan okurun buluştuğu bir şölen alanına dönüşüyor.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç okurların kolay şekilde fuara ulaşabilmesi amacıyla okullara servis aracı göndererek, ücretsiz ulaşım sağlıyor. Gün boyunca fuar alanını dolduran ziyaretçiler, sayfaların arasında yeni dünyalara yelken açıyor.

Fuara gelen Antalyalılar, fuar alanına girdikleri andan itibaren, kitapların büyülü dünyasında bir gezintiye çıkıyor. Antalya Kitap Fuarı'nın 7'inci gününde, Hidayet Karakuş, Burcu Bahar, Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, İlyas Salman, Şahsene Camız, Zekiye Yüksel gibi önemli yazarlar, sevenleriyle buluşup, kitaplarını imzalarken, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.