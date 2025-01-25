Antalya Büyükşehir Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Serik Bilim Köyü’nde öğrenciler için ‘Tatilde harekete geçelim” etkinliği düzenledi. Öğrenciler, birbirinden eğlenceli aktivite ve spor etkinlikleriyle tatilin tadını çıkarıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı günden itibaren birçok çocuk ve genç misafir ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ve Serik Bilim Köyü’nün kapılarını sömestir tatilinin gelişiyle birlikte bir kez daha gençlere açtı.

TATİLDE HAREKETE GEÇELİM

“Tatilde harekete geçelim” sloganı ile düzenlenen etkinliklerde öğrenciler için eğitici ve eğlenceli birçok etkinlik düzenleniyor. Geldikleri ortamda yeni arkadaşlar edinip sosyal çevresini genişletme imkanı bulan öğrenciler, atölyeler, eğitimler ve spor aktiviteleriyle tatilin tadını çıkarıyor. Doğayla iç içe alanda, ekran ışığından uzak bir şekilde vakit geçiren gençler, bu sayede yorgunluklarını atarken 2. döneme de fiziksel ve mental anlamda hazır hale geliyor.

EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, “Ara tatil sebebiyle, ‘Tatilde harekete geçelim’ sloganıyla tesislerimizdeki etkinlikler devam ediyor. Çeşitli atölyeler, eğitimler ve spor aktiviteleriyle birlikte çocuk ve gençlerimizin eğlenceli zaman geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

DOĞAYLA İÇ İÇE HUZURLU ORTAM

Etkinliğe katılan 7. sınıf öğrencisi Mehmet Elitok, kampta çok eğlenceli vakit geçirdiğini, zeka oyunları oynadıklarını ve birçok arkadaş edindiğini belirterek, geçirdiği en güzel tatil olduğunu söyledi. 5. sınıf öğrencisi Beren Pekmezci ise “Buradaki öğretmenlerimiz çok naziklerdi ve bize çok yardımcı oldular. Burada doğayla iç içe arkadaşlarımla vakit geçirmek beni çok huzurlu hissettirdi. Büyükşehir Belediyesi’ne bu kampı düzenlediği için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

ONLİNE BAŞVURU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ve Serik Bilim Köyü’nde çocukların keyifli zaman geçirmesi için düzenlenen etkinlikler günübirlik sürüyor. Bu etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, antalya.bel.tr adresinden online başvuru yapabilirler. “Tatilde harekete geçelim” sloganı ile düzenlenen etkinlikler, 31 Ocak’a kadar sürecek.