Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin bitki üretim tesislerinde yetiştirdiği turunç ve kamkatlar, KKTC’den kardeş kenti Girne’nin sokak, bahçe ve balkonlarını süsleyecek.ANTALYA (İGFA) - Girne Belediyesi’nin kent genelinde yeşil alanları artırmak amacıyla başlattığı fidan dağıtım kampanyasına Muratpaşa Belediyesi’nden destek geldi. Muratpaşa Belediyesi, bitki üretim tesislerinde yetiştirdiği, turunç ve kamkat fidanlarını aynı zamanda kardeş belediyesi olan Girne Belediyesi’ne armağan etti. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Muratpaşa Belediyesi’nden temin edilen bu fidanların ücretsiz olarak Girne sakinlerine dağıtılacağını açıkladı.

Fidan temin etmek isteyen Girnelilerin belediyeye başvuru yapmaları halinde Girne Belediyesi 400 adet turunç fidanını müstakil evde yaşayanların bahçelerine dikebilmeleri için, 300 adet kamkat fidanını ise apartman sakinlerine balkon bahçeciliğini geliştirmek üzere dağıtacak.