Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sonbahar Spor Okulları' kapsamında gerçekleşen ücretsiz yüzme eğitimleri başladı. Yıllardır su korkusu yaşayan yetişkinler, korkularını yenmek üzere ilk kulacı Muratpaşa'da attı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin, 'Antalya'da yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla sürdürdüğü temel yüzme eğitimleri, 'Spor Okulları' projesi kapsamında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu ve Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Çocuk ve yetişkinlerden oluşan gruplara verilen eğitimlerde katılımcılara; yüzme sırasında doğru nefes alma, su üzerinde denge kurma, temel yüzme stilleri ve teknikleri, kulaç atma ve suya güvenli şekilde atlama gibi temel eğitimler veriliyor.



'SUDAN KORKMAYAN HER BİREY 6-8 DERSTE YÜZMEYİ RAHATLIKLA ÖĞRENEBİLİR'



Yaz başlangıcında ve kış aylarında yüzme derslerine olan taleplerin arttığını da dile getiren Muratpaşa Belediyesi Yüzme Eğitmeni Bilal Çağlar Öztürk, 8 dersten oluşan temel yüzme eğitimi sürecinden şöyle bahsetti:



'Temel eğitimlerde katılımcıların kişisel olarak suya alışmalarını, suyu kavramalarını, suda hareket edebilme yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Ardından teknik eğitimlere geçiyoruz. Eğitimin tamamlandıktan sonra ise devam etmek isteyen katılımcıları yüzme bilenlere yönelik temel eğitim kursumuza yönlendiriyoruz. Sudan korkmayan bir birey 6-8 ders arası yüzmeyi rahatlıkla öğrenebilir.'



'NEW YORK'TA BİLE BU EĞİTİM FIRSATINI BULAMADIM'



Katılımcılardan Hürriyet Silsüpür ise, 'Herkes yüzerken havuzun kenarında oturmaktan sıkıldım. Kendimi kötü hissediyordum. Bu sene ben de derse başladım' dedi. Silsüpür, oğlunun tesiste çok hızlı yüzme öğrenmesi üzerine cesaretinin daha da arttığını belirtti. Ayrıca, oğlunun özel ihtiyaçları nedeniyle eğitim fırsatlarının sınırlı olduğunu belirten Silsüpür, 'Ben 20 yıl New York'ta yaşadım. Oğluma New York'ta para ödeyerek bile böyle bir yüzme eğitimi aldıramadım. Burada ücretsiz eğitim hizmeti alıyoruz her ikimizde' diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi'nin ayrım yapmaksızın herkese eşit imkanlar sağladığını belirten Silsüpür, 'Yüzmeyi öğrendiktan sonra oğluma refakat edebileceğim, onunla birlikte yüzebileceğim söylendi. Bu ne büyük, ne güzel bir imkan' diyerek belediyeye teşekkür etti.