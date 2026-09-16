Genel av yasağının sona erdiği 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren İstanbul'da bir hafta içinde bin 850 ton balık halde satışa sunuldu. Geçen yılın aynı döneminin iki katı olan bu miktarın yüzde 48'ine tekabül eden 904 ton palamut, yüzde 29'una tekabül eden 552 ton hamsi oluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletilen Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yeni avlanma sezonu palamut bolluğuyla başladı.

Avrupa'nın en büyük su ürünleri hali Gürpınar'da 1-7 Eylül tarihleri arasındaki ilk bir haftalık verilerde toplam su ürünü miktarı önceki yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 1 milyon 850 bin kilogramı aşarken, denizlerdeki bereketi sofralara taşıyan palamut ise önceki yılın ilk bir haftasına göre 100 kat arttı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin verilerine göre sezonun en dikkat çekici yükselişi palamutta yaşandı.

2025 yılının aynı haftasında 9 bin 37 kilogram işlem gören ve toplam arzın yalnızca yüzde 0,98'ini oluşturan palamut, bu sezon yükselişle 903 bin 952 kilograma ulaştı. Toplam balık arzının yaklaşık yarısını tek başına sırtlayan palamut, tezgâhların açık ara en çok ilgi gören türü oldu.

İlk 7 günlük verilere göre öne çıkan balık miktarları ve dağılımı şöyle sıralandı:

Ürün 2026 2025 Miktar (kg) % Miktar (kg) % PALAMUT 903.952,20 47,97 9.037,60 0,98 HAMSİ 552.227,00 29,30 154.060,00 16,75 İSTAVRİT 76.445,00 4,06 226.005,00 24,57 SARDALYA 48.813,00 2,59 104.787,00 11,39 MEZGİT 47.585,00 2,53 84.193,00 9,15 TEKİR 44.247,00 2,35 32.294,00 3,51 LEVREK 35.970,00 1,91 48.430,00 5,27 ÇİPURA 35.050,00 1,86 48.340,00 5,26 MIRLAN 27.578,00 1,46 50.942,00 5,54 SOMON 20.387,00 1,08 24.474,00 2,66 DİĞER 92.204,65 4,89 137.226,75 14,92 TOPLAM 1.884.458,85 100,00 919.789,35 100,00