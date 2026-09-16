Antalya'da düzenlenen Su Diyaloğu toplantısında, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı alınacak önlemler tartışıldı. ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, arıtılmış suların tarım ve endüstride yeniden kullanımının Antalya'nın su geleceği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

ANTALYA (İGFA) - 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde Antalya Su Diyaloğu toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü Cengiz Gülebay, arıtılmış suların tarım, yeşil alan sulaması ve uygun endüstriyel kullanımlarda yeniden değerlendirilmesinin Antalya'nın su geleceği açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yaklaşan COP31 öncesinde Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde Antalya Su Diyaloğu düzenlendi. Tarım, turizm, ticaret ve sanayi sektöründe su yönetimi başlıklarının ele alındığı zirvede kentin su geleceği, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy katılırken, kamu, üniversite ve sektör temsilcileri de toplantıda yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR SUYU KORUYOR ÜRETİMİ BÜYÜTÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı da toplantıda 'Yerel Yönetimlerde Tarımsal Su Yönetimi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kireçcibaşı tarafından yapılan sunumda Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler paylaşıldı. Melike Kireçcibaşı, 'Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin daha verimli sulama yapabilmesi adına 2019 yılından bugüne 26 kapalı sistem tarımsal sulama tesisi yapılarak hizmete sunulmuştur. Sulama kooperatiflerine ve muhtarlıklara bugüne kadar 700 kilometrelik sulama borusu desteği sağladık. Eski açık sulama tesislerini revize ederek kapalı devre sulama sistemlerine dönüştürüldü. Böylece yüzde 75 su tasarrufu sağlandı. Antalya, 43 bin dekarlık modern sulama alanına kavuştu. Saniyede 2.875 litre su sağlanırken, bin kilometrelik de toplam boru hattı sağlandı. Üreticilerimize dijital tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, fide ve fidan destekleri sağlamaya çalışıyoruz' dedi.