Bursa'da Gemlik Körfezi, Tirilye, Armutlu ve Kapaklı hattında yapılan su ürünleri kontrollerinde uygunsuzluk tespit edilmezken, Orhangazi'de yapılan yol kontrolü sırasında nakil belgesiz midye taşıyan iki sürücüye ceza kesildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bursa Osmangazi Botu ile Gemlik Körfezi, Tirilye, Armutlu ve Kapaklı hattında su ürünleri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında kontrol edilen gırgır teknelerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

???????? Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için zaman mevhumu gözetmeksizin yürüttüğümüz denetimler aralıksız devam ediyor.@TCTarim @bsgmtr pic.twitter.com/UBGgjVktVC — Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (@bursailtarim) September 15, 2026

YOL KONTROLÜNDE 8 TON MİDYE YAKALANDI

Öte yandan Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, nakil belgesi bulunmayan yaklaşık 8 ton midye tespit edildi.

Midyelere el konulurken, taşıma işlemini gerçekleştiren iki araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

El konulan midyelerin ise ilgili mevzuat kapsamında imha edildiği belirtildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.