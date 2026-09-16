Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde görev alan KOBİS ekipleri, güzergâh boyunca bisikletlilere teknik destek sağlayarak festival heyecanının kesintisiz sürmesine katkıda bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet turizmini geliştirmek ve kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlediği 6. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Katılımcılar belirlenen rotalarda pedal çevirirken, KOBİS Şefliği ekipleri de sürüş boyunca teknik destek için sahada hazır bulundu.

EKİPLER GÜZERGÂH BOYUNCA GÖREV YAPTI

Festival güzergâhında ve merkez toplanma alanında görev yapan KOBİS ekipleri; arızalanan, kırılan veya farklı nedenlerle kullanılamaz hâle gelen bisikletlere müdahale etti. Yol üzerinde teknik sorun yaşayan katılımcılara kısa sürede ulaşan ekipler, giderilebilen arızaların onarımını yerinde gerçekleştirdi.

Merkez toplanma alanında da bisikletlerin bakım ve kontrollerini yapan ekipler, katılımcıların karşılaştığı teknik aksaklıkların çözülmesine yardımcı oldu. KOBİS'in sunduğu saha desteği sayesinde bisikletliler, yaşadıkları arızaların ardından yeniden parkura dönerek festival heyecanına kaldıkları yerden devam etti.