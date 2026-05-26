Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin plajları bayram süresince açık olacak, sosyal tesisler ve çocuk oyun dünyası ise belirlenen günlerde hizmet verecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne ait doğa harikası plajlar, Kurban Bayramı süresince her gün vatandaşları ağırlamaya devam edecek. Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı ve Konserve plajları sabah 06.00'da kapılarını açacak. Şezlong, şemsiye kiralama ile yiyecek-içecek hizmetleri ise 08.00'den itibaren başlayacak. Plaj işletmeleri saat 19.00'a kadar açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin kent parklarında yer alan sosyal tesisler ise bayramın ilk günü kapalı olacak. Ziya Gökalp Kent Parkı'ndaki Deniz Yüzü Kafe ile Erdal İnönü Kent Parkı içinde bulunan Antalya Lokantası, Dağ Yakası ve Kültür Kafe, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren 08.00 - 23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, bayramın ilk günü kapalı olacak. Diğer günler ise 10.00 - 19.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Falez sahil bandındaki Engelsiz Kafe ise bayramın ilk iki günü kapalı kalacak. Üçüncü günden itibaren 08.30 - 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.