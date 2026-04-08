Antalya'da suç, yoksulluk ve sosyal kırılganlıklarla anılan Yeşildere Mahallesi ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de, çocuk ve gençleri suça sürükleyen risklere karşı kapsamlı bir mücadele başlıyor

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin hayata geçireceği 'Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi (ZEYDAM)' projesi, mahallede yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Proje kapsamında çocuk ve gençlerin spor, sanat ve eğitim faaliyetleriyle desteklenerek farkındalık kazanmaları, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmaları ve bu etkinin zamanla yaygınlaşması hedefleniyor. ZEYDAM ile 8-14 yaş grubuna yönelik güçlü bir 'sosyal koruma kalkanı' oluşturulması planlanıyor. Bu kalkanın suça bulaşmayı önleyici, kapsayıcı ve dönüştürücü bir etki taşıması amaçlanıyor.

Program kapsamında uygulanabilecek aktivitelerin ele alınması amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nde, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla bir proje toplantısı gerçekleştirildi.

ZEYDAM, veriye dayalı ve çok paydaşlı bir model olarak uygulanacak. Milli Eğitim, emniyet birimleri, muhtarlıklar, müftülük ve cemevi gibi yerel aktörlerin katkılarıyla yürütülecek projede, risk altındaki çocuklar ortak veri havuzuyla belirlenecek. Özellikle kronik devamsızlık yaşayan, disiplin sorunları bulunan ve sosyal izolasyon riski taşıyan 8-14 yaş grubundaki çocuklar öncelikli olarak programa dahil edilecek.

İLK ADIM: RİSK ANALİZİ

Uygulamanın başlangıcında detaylı bir mevcut durum ve risk analizi yapılacak. İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulacak vaka havuzu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınacak veriler doğrultusunda risk altındaki çocuklar tespit edilecek. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda en yüksek risk grubunda yer alan 30 çocuk, projenin ilk etap katılımcıları olacak.

ZEYDAM sadece takip değil, çocuklar ve gençler için alternatif bir yaşam yolu sunacak. Spor programları, sanat atölyeleri, eğitim destekleri, bölge dışı kamplar, turnuvalar ve sosyal etkinlikler hazırlanırken programın asıl hedefiçocuk ve gençlere güçlü bir aidiyet duygusu kazandırmak.