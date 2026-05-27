Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahalle yollarında yoğun bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek ulaşım altyapısını güçlendirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir genelindeki 3 bin 500 kilometrelik yol ağının büyük bölümünde bakım, iyileştirme ve güvenlik çalışmaları tamamlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kırsala özel önem veren vizyonu doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bayram öncesi gerçekleştirilen çalışmalarla, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması hedeflenirken, bayram sonrası süreçte de ihtiyaç duyulan güzergâhlarda çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Bu kapsamda, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkpınar-Dikilitaş yolunda, sert geçen kış şartları ile bölgede faaliyet gösteren maden ocaklarına ait ağır tonajlı araçların neden olduğu bozulmalar giderildi. Bayram öncesi yoğun mesai harcayan ekipler, yolun büyük bölümünde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirerek Uzunyayla bölgesindeki mahallelere erişimi daha güvenli hale getirdi.

Felahiye-İsabey Yolunda Güvenli Ulaşım Hamlesi

Felahiye ilçesinin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Felahiye-İsabey yolunda kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapıldı. Yol standardını yükselten çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlaması amaçlandı.

Yahyalı Çamlıca Yolunda Kapsamlı İyileştirme

Yahyalı ilçesinden Çamlıca Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yüksek rakımlı yolda da yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle zarar gören güzergâhta bakım-onarım ve gerekli noktalarda yama çalışmaları yapılarak ulaşım güvenliği artırıldı.

Obruk Mahalle İçi Alternatif Yol Güçlendirildi

Felahiye ve Özvatan ilçelerine ulaşım sağlayan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yolda oluşan hasar nedeniyle alternatif güzergâh olarak kullanılan Obruk Mahalle içi yolunda da iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Sarıoğlan-Alamettin Yolunda Çökmelere Müdahale

Sarıoğlan ilçesinden Alamettin Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolun bazı kesimlerinde yağışlara bağlı çökmeler meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bölgelerde gerekli iyileştirmeleri yaparak yolun bayram süresince açık ve güvenli kalmasını sağladı.

Kayseri'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kapuzbaşı Şelaleleri güzergâhında da bayram öncesi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bayram tatili boyunca yoğun ziyaretçi beklenen bölgede, su yatakları ve çağlayanların etkilediği yol kesimlerinde tahkimat, şarampol temizliği ve çeşitli koruyucu çalışmalar yapıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, il genelindeki kırsal yollarda gerçekleştirdikleri taramalar kapsamında hasar gören yön ve trafik levhalarını onardı, kullanım ömrünü tamamlayan levhaları ise yenileriyle değiştirdi. Böylece bayram öncesinde kırsal ulaşım ağında trafik güvenliği güçlendirilmiş oldu.