Tarm ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, kurban kesimi sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi, etlerin doğru koşullarda saklanması ve sağlıklı pişirme yöntemlerinin uygulanması konusunda vatandaşları uyardı.

ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramında vatandaşların sağlıklı ve güvenli tüketim konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı, yaptıkları bilgilendirmelerde, kurban temizlik ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Açıklamalarda kesim sırasında hayvan derisinin ete temas ettirilmemesi gerektiği belirtilirken, işkembe ve bağırsakların vakit kaybetmeden çıkarılması ve çevreyi kirletmeyecek şekilde bertaraf edilmesi gerektiği ifade edildi. Anormal görünüşlü organlar ile iltihaplı veya kötü kokulu etlerin mutlaka veteriner hekime gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Yetkililer ayrıca, kist hidatik riski nedeniyle karaciğer, akciğer ve kesim atıklarının kesinlikle evcil ya da yabani hayvanlara verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu atıkların hayvanların ulaşamayacağı şekilde imha edilmesi gerektiği bildirildi.

Kurban etlerinin muhafazasına ilişkin uyarılarda ise soğutma işleminin geciktirilmeden yapılması gerektiği belirtildi.

KURBAN ETİ NASIL DOĞRU SAKLANMALI VE SOĞUTULMALI?

Etlerin 7, sakatatların 3 derecede soğutma işlemine başlanması geretiğinin altı çizilen paylaşımda, etlerin kavrularak saklanmasının uygun koşullarda yaklaşık 1 yıl raf ömrü sağlayacağı kaydedildi.

Taze etlerin buzdolabında yaklaşık bir hafta tazeliğini koruyabileceğinin altı çizilen açıklamada, uygun koşullarda dondurularak daha uzun süre saklanabileceğine dikkat çekildi.

Bakanlık uyarısında ise etlerin çok uzun süre saklandığında bozulma, besin değeri kaybı ve lezzet kaybı yaşanabileceğini vurguladı.

KURBAN ETLERİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Öte yandan bir başka uyarı ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Kurban etlerinin sindirim problemlerine yol açmaması için en az 24 saat dinlendirilmesini öneren Sağlık Bakanlığı ise etlerin sebzelerle birlikte tüketilmesi ve haşlama, ızgara ya da fırında pişirme gibi sağlıklı yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.