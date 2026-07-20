Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağışların ardından seraları zarar gören üreticilerin yaralarını sarmak için hızla harekete geçti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Büyükşehir ekipleri, hasar tespit çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak üreticilere ihtiyaç duydukları tarımsal destekleri ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde selden etkilenen seralarda incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından üreticilerin ihtiyaçları belirlenerek destek süreci başlatıldı.

ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEK ULAŞTIRILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Maden, Bozhüyük Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından ekiplerin hızla sahaya indiğini belirtti.

Maden, 'Sel afetinin hemen ardından bölgede hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yapılan incelemelerde 30 dönümden fazla tarım alanının zarar gördüğünü tespit ettik. Hasar tespitinin ardından afetten etkilenen 12 üreticimize yapışkan tuzak, bordo bulamacı, süt yemi, yonca ve saman desteği sağladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla zararları yerinde tespit ederek ihtiyaç duydukları destekleri kısa sürede ulaştırdık' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AFET BÖLGESİNE ANINDA MÜDAHALE

Bozhüyük Mahalle Muhtarı Hamza Torun ise mahallede kısa süre içerisinde iki kez sel felaketi yaşandığını ifade ederek, 'İlk selde hasar daha sınırlıydı ancak çiftçilerimiz yine de zarar gördü. Besihaneler, seralar ve bazı evlerde maddi kayıplar yaşandı. İkinci selde ise yağışın şiddeti daha da arttı. Taşkın nedeniyle kanallar taştı ve mahallemizde çok sayıda vatandaşımız ciddi mağduriyet yaşadı' diye konuştu.