Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güne daha hareketli ve sağlıklı başlamasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği sabah sporu etkinlikleri devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda düzenlediği ücretsiz sabah sporu etkinlikleri, her yaştan sporseveri bir araya getirmeye devam ediyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen dersler, sabah saat 08.00'de başlıyor. Vatandaşlar, doğayla iç içe ortamda yaptıkları egzersizlerle güne daha enerjik, zinde ve sağlıklı başlama fırsatı buluyor.

Haftada dört gün düzenlenen sabah sporuna katılmak isteyen vatandaşlar herhangi bir kayıt şartı olmadan etkinliklere ücretsiz olarak dahil olabiliyor.

GÜNE SPORLA ENERJİK BAŞLIYORLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Spor Eğitmeni Melis Mungan, sabah sporu etkinliklerinin Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Beach Park'ta haftanın dört günü düzenli olarak devam ettiğini söyledi.

Mungan, 'Salı ve Cuma günleri Karaalioğlu Parkı'nda, Pazartesi ve Çarşamba günleri ise Beach Park'ta saat 08:00 ile 09:00 arasında sabah sporu gerçekleştiriyoruz.

Programlarımızı her yaş grubuna uygun şekilde planlıyoruz. Bu nedenle katılımcılara ağır egzersizler yerine açma-germe hareketleri, hafif pilates uygulamaları ve mat üzerinde yapılan temel egzersizler yaptırıyoruz.

Doğayla iç içe bir ortamda spor yapılması vatandaşlarımızın ilgisini artırıyor. Özellikle sıcak havalarda ağaçlık alanların sağladığı serin ortam sayesinde daha konforlu bir spor deneyimi yaşanıyor. Hem Karaalioğlu Parkı'na hem de Konyaaltı Beach Park'a tüm vatandaşlarımızı sabah sporuna katılmaya davet ediyoruz' dedi.

SABAH SPORUYLA HEM HAREKET HEM SOSYALLEŞME İMKÂNI

Sabah sporu etkinliğine katılan Cemal Akkuş, sporun kendileri için sadece fiziksel aktivite olmadığını, aynı zamanda sosyalleşme imkânı da sunduğunu belirtti.

Akkuş, 'Sağlıklı bir yaşam için sporun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada düzenli olarak yaptığımız egzersizler sayesinde kendimi daha dinç ve sağlıklı hissediyorum. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışıp arkadaşlık kurma fırsatı da buluyoruz. Eğitmenimiz bizimle yakından ilgileniyor ve herkese ayrı ayrı destek oluyor. Bu imkânı sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' dedi.

SABAH SPORUNA VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Sabah sporu etkinliğine katılan Zana Naci ise etkinlikten memnun kaldığını belirterek, 'Sabah sporu programına yaklaşık bir ay önce katılmaya başladım. Bu süre içerisinde etkinliğin bana çok faydası oldu. Yaz döneminde de devam edeceğini öğrendiğim için ben de katılmayı sürdürmek istiyorum. Spor yaptığımız alanı çok beğeniyorum. Özellikle sıcak havalarda burada ağaçların gölgesinde, serin bir ortamda spor yapabiliyoruz. Sabah saatlerinde çok sıcak olmadan spor yapmak bizim için daha keyifli ve verimli oluyor' dedi. Katılımcılardan Keriman Nermin Ergen ise eğitmenlerin çok güler yüzlü olduğunu belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesine halkı spora teşvik ettiği için teşekkür etti.