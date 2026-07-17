İzmit Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 8 yılda 25 bin çocuk yüzme öğrendi. Yaz döneminde eğitimler 1250 kursiyerin katılımıyla sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, çocukları güvenli ve eğlenceli bir yaz tatiliyle buluşturmaya devam ediyor.

8'inci yılına ulaşan projeyle bugüne kadar toplam 25 bin çocuğa temel yüzme eğitimi verildi. Yaz dönemi boyunca devam eden eğitimlerde öğrenciler uzman antrenörler eşliğinde yüzme öğrenirken, çocuklar hem spor yapıyor hem de yaz tatillerini verimli geçiriyor. Yaş grupları ve seviyelerine göre oluşturulan sınıflarda gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara temel yüzme tekniklerinin yanı sıra su güvenliği konusunda da bilgi veriliyor.

'HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIMIZI SPORLA BULUŞTURMAK'

İzmit Belediyespor Yüzme Antrenörü Levent Azazi, proje hakkında yaptığı açıklamada, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında 8. yılımızda toplam 25 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yıl da yaz döneminde toplam 3 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vermiş olacağız. Şu an 1250 öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor. Burada amacımız çocuklarımızın güzel bir yaz geçirmesini sağlamak, temel yüzme eğitimini verdikten sonra ilerleyen yıllarda İzmit Belediyespor'a kazandırmak' dedi.

Çocukların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığı eğitimlerde cankurtaranlar da havuz başında görev yapıyor. Dönem sonunda kursiyerlerin gelişimleri antrenörler tarafından değerlendirilirken, eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edilecek.