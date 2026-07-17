Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor kenti kimliğini güçlendirmeye yönelik hayata geçirdiği tesis yatırımlarına bir yenisini ekledi. Bursaspor altyapısına kazandırılan futbol sahaları, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba tarafından hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne kazandırılan 3 yeni suni çim futbol sahasının açılış törenine Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BURSASPOR, ŞEHRİN EN ÖNEMLİ MARKA DEĞERLERİNDEN BİRİDİR'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, törendeki konuşmasında Bursaspor'un şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, kulübün yeniden başarılarla anılan günlerine ulaşmasında altyapının belirleyici rol üstleneceğini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Bursaspor'un ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Biba, gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

'ORTAK DEĞERİMİZ BURSASPOR'U DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Biba, 'Bugün hizmete açtığımız bu sahalar yalnızca bir spor yatırımı değil, çocuklarımızın geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Bu tesislerde yetişecek sporcularımızın Bursaspor'un başarısına katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, kentimizin ortak değeri olan Bursaspor'u desteklemeye ve gençlerimize nitelikli spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü güçlü bir altyapı, güçlü bir Bursaspor'un en önemli teminatıdır.' dedi.

YENİ TESİS GENÇ YETENEKLERİN YETİŞMESİNE KATKI SUNACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaspor'a kazandırılan yeni tesislerin, Vakıfköy'den A Takım'a yükselecek genç yeteneklerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağını belirten kulüp Başkanı Enes Çelik, bu önemli yatırım dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürlerini iletti.

ÇELİK'TEN BİBA'YA FETİH TEMALI YENİ SEZON FORMASI

Açılış töreninde Enes Çelik, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan Bursaspor'un yeni sezon 'Fetih' formasını Başkan Vekili Şahin Biba'ya takdim etti.

Ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek yeni sahalar hizmete açıldı. Tören sonrası sahaya çıkan protokol üyeleri, Bursaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören çocuklarla gösteri maçı yaptı. Çocukların büyük heyecan yaşadığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne kazandırılan 3 yeni suni çim futbol sahası ve ayrıca gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları sayesinde, Futbol Okulları'nda eğitim gören binin üzerindeki sporcu daha modern ve güvenli bir ortamda antrenman yapma imkânına kavuştu.