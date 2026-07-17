Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz düzenlediği Yaz Spor Kursları'nda Maltepeli çocuklar sporun farklı dallarında eğitimler almaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yaz Spor Kursları programında 5- 14 yaş aralığındaki çocuklar dövüş sanatı ve bir spor dalı olan kickboks ile tanıştı. Öğrenciler ısınma ve koordinasyon egzersizleriyle başladıkları kickboks dersinde temel duruş ve adımlamanın ardından antrenman yaptı. Futsal dersinde ise antrenör eşliğinde çocuklara temel kurallar anlatıldı.

Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, derslerin öğrencilerin farklı spor dallarını tanımalarının yanı sıra dayanıklılık, hız, güç ve esneklik kazandırdığını belirterek 'Maltepeli çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir geleceğe adım atması için sporda fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyoruz. Ücretsiz Yaz Spor Kurslarımızla her çocuğun spora eşit koşullarda erişebilmesi için çalışıyoruz' diye konuştular.