Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'nda 18 ülke ve 34 şehirden 1626 judocu tatamiye çıktı.

KOCAELİ (İGFA) - 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve bu doğrultuda kent genelinde birçok spor tesisini Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da kusursuz ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası hem rekabete hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

18 ülke ve 34 şehirden 992 erkek, 634 kadın olmak üzere toplam 1626 sporcunun katıldığı turnuvada 2144 müsabaka yapıldı. Tatamiye çıkan judocular iki gün boyunca güçlerini, tekniklerini ve azimlerini ortaya koyarak merhum Emre Yazgan'ın anısına madalya mücadelesi verdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Genç yaşta elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren başarılı sporcunun adını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'na Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve sporcular katıldı.

Gökhan Yavaşer yaptığı konuşmada, 'Üzücü bir kazada kaybettiğimiz kardeşimiz Emre Yazgan adına bu turnuvayı düzenliyoruz. Onun anısını bu turnuvayla yaşatmaya çalışıyoruz. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Judo Federasyonu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 'Spor şehri Kocaeli'nde dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcuyu ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'BU TURNUVA BİR VEFA GÖSTERGESİ'

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın selam ve sevgilerini ileterek başlamak istiyorum. Dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bu turnuva aslında bir vefa göstergesi olacak. Erzurum'da çok talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz Emre Yazgan, Kağıtspor'un sporcusuydu. Emre kardeşimizi rahmetle yâd ediyorum. Spor, dostluk ve kardeşlikle birliği güçlendirmenin en güzel yoludur. Bugün yarışta olan kardeşlerimizin aslında her birini kazanan olarak ilan edeceğiz. Sadece madalya almak değil buradan tecrübe kazanmak da onlar için çok önemli olacak. Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kocaeli'nin sporun başkenti olması adına yaptığı çalışmalar ve sporla ilgili gençlerimizin eğitimine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

3 YAŞ GURUBUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Minikler (13-14), süper minikler (9-10-11) ve ümitler (17-18-19) olmak üzere 3 yaş gurubunda gerçekleştirilen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'na; Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan, Letonya, Karadağ, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Kırgızistan, İtalya, İngiltere, Amerika, İskoçya, Macaristan, Mısır ve İran'dan sporcular katılım gösterdi. Müsabakalar erkekler ve kadınlardan 2 kategoride 52 siklette 5 ayrı minderde gerçekleştirildi. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı.

EMRE YAZGAN KİMDİR?

Türkiye Judo Genç Milli Takımı'nın başarılı sporcularından biri olan Emre Yazgan henüz 16 yaşındaydı. Darıca'da yaşayan, Kağıtspor'un sporcusu Emre Yazgan 73 kiloda ülkemizi temsil ediyordu. Darıca Fen Lisesi'nden 2023 yılında mezun olan Yazgan, 21 Aralık 2024'te Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan çığ felaketi sonucu hayatını kaybetti.