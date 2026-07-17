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17 ülkeden bin 670 sporcunun katıldığı organizasyonda, 48 kilogramda Duru Keskin ikinci ve 32 kilogramda Gülfem Aysima Aydön üçüncü olmayı başardı.

Bir diğer başarı da Judo sporcularından geldi. 13 ve 14 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen, Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'nda temsilcilerimiz mindere çıktı.

Son olarak Kocaeli'de 15 Temmuz Şehitler anısına düzenlenen Namazgah Yağlı Güreşleri'nde pehlivanımız Muhammed Enes Kösemusul çayıra çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren başarılı güreşçi, küçükorta büyük boy kategorisinde şampiyon oldu

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda başarılarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen organizasyonlarda önemli başarılara imza attı. Muhammed Enes Kösemusul yağlı güreşte şampiyon olurken, judoda Duru Keskin gümüş, Gülfem Aysima Aydön ise bronz madalya kazanarak Büyükşehir'i gururlandırdı.

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