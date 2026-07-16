AKUT Spor Kulübü sporcusu Derin Deniz Sorguç, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Genç Kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

ANKARA (İGFA) - AKUT Spor Kulübü sporcusu Derin Deniz Sorguç, 1-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Gizzeria kentinde düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Genç Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu, şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

World Sailing'in düzenlediği ve genç sporcuların en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası, bu yıl farklı ülkelerden sporcuları Gizzeria'da bir araya getirdi. Toplam 14 yarıştan oluşan organizasyonda sporcular; hız, teknik beceri, strateji ve değişken rüzgâr koşullarına uyum kabiliyetlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Derin Deniz Sorguç'un elde ettiği Avrupa ikinciliği; uzun yıllara yayılan disiplinli antrenmanların, kararlı çalışmanın ve güçlü ekip ruhunun bir sonucu olarak öne çıktı. Şampiyona boyunca gösterdiği başarılı performansla ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada gururla dalgalandıran milli sporcu, Türkiye'ye ve AKUT Spor Kulübü'ne gümüş madalya kazandırdı.

Şampiyonanın ardından Derin Deniz Sorguç, 'Bir madalyadan çok daha fazlası: Aylar süren emek, sayısız antrenman ve hiç vazgeçmeyen bir ekip.' şeklinde duygularını paylaştı.