Endüstriyel elektrik alanında ülke genelinde taahhüt çalışmaları yapan Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, elektrik kaynaklı yangınların büyük bölümünün ani değil, uzun süredir göz ardı edilen uyarıların bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin farklı şehirlerinde otellerden alışveriş merkezlerine, sanayi tesislerinden büyük yaşam alanlarına kadar birçok yapıda sahada görev aldığını belirten Karabiber, yangın sonrası yaşanan şaşkınlığın aslında önlenebilir bir sürecin sonucu olduğuna dikkat çekti.

Elektrik yangınlarının çoğunun aylar öncesinden kendini belli ettiğini vurgulayan ve asıl sorunun bu işaretlerin fark edilmemesi değil, önemsenmemesi olduğunu ifade eden Karabiber, 'Yangın çıktığında herkes şaşırıyor. Oysa bu işi sahada yapanlar için gerçek nettir: Elektrik yangınları aniden çıkmaz, geliyorum der' diye konuştu.

Sürekli yaşanan elektrik kesintileri ve tekrar eden sigorta atmalarının ciddi bir uyarı olduğunun altını çizen Karabiber, bu durumların sistemin kendini koruma çabası olarak görülmesi gerektiğini söyledi. 'Sigortalar keyfine göre atmaz; sistemi korumaya çalışır. Her tekrar eden kesinti, kabloların ve bağlantı noktalarının biraz daha ısınması demektir' ifadelerini kullanan Karabiber, bu tür belirtilerin göz ardı edilmesinin riski büyüttüğünü belirtti.

Elektrik yangınlarının en net habercilerinin gündelik hayatta kolayca fark edilebileceğini dile getiren Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, 'Yanık plastik kokusu, pano kapağında kararma, kabloların sertleşmesi ya da elle hissedilen ısı çok ciddi uyarılardır. Elektrikte koku varsa, ısınma başlamıştır' dedi.

Bugün birçok binanın ilk yapıldığı günkü elektrik altyapısıyla çalışmadığını, sonradan eklenen yüklerin çoğu zaman altyapı kontrol edilmeden devreye alındığını belirten Karabiber, 'Sistem çalışıyor diye güvenli sanılıyor. Oysa çalışmak, güvenli olmak demek değildir' ifadeleriyle periyodik kontrol ve doğru mühendislik hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Elektrik yangınlarının kader olarak görülmemesi gerektiğini belirten Karabiber, 'Çoğu yangın aylar öncesinden kendini belli eder. Sorun bilgi eksikliği değil, ertelemek ve bunu alışkanlık haline getirmektir' değerlendirmesinde bulundu.