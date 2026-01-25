İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin her Cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinin bu haftaki konuğu yazar Müge İplikçi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Moderatörlüğünü Editör Necla Feroğlu'nunyaptığı programda İplikçi, 'Sahte Cennetler ve Gerçek Kaçış Yolları' isimli keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sevilen yazar söyleşinin ardından kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşileri, edebiyat dünyasının önemli isimlerini Bakırköylülerle buluşturmaya devam ediyor.

İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu haftaki programın konuğu sevilen yazar Müge İplikçi oldu. Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Müge İplikçi, 'Sahte Cennetler ve Gerçek Kaçış Yolları' başlığı altında günümüz insanının kaçış arayışlarını, edebiyatın bu arayıştaki yerini ve bireysel farkındalığın önemini ele aldı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği söyleşi, soru-cevap bölümüyle interaktif bir atmosferde devam etti. Programın sonunda okurlarıyla bir araya gelen Müge İplikçi, kitaplarını imzalayarak sevenleriyle sohbet etti.

'BU KAVŞAKLARDAN ÇOK DAHA GÜZEL YERLERE VARACAĞIZ'

Söyleşi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Müge İplikçi, 'Bugün burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Tarihi bir dokunun içerisinde, yaşama bağlı, umutlarını yitirmemiş insanlarla bir arada olmak çok anlamlı. İyi ki geldim. Çünkü bu tip oluşumların hepimizin çok ihtiyacı olan başka kavşaklara açıldığına inanıyorum. Biz bu kavşaklardan çok daha güzel yerlere varacağız diye düşünüyorum' dedi.