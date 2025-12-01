Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) tarafından ilk kez açılan 'Glütensiz Mutfak Eğitimi' kursu yoğun ilgi görüyor.

ANTALYA (İGFA) - Kursta çölyak rahatsızlığı bulunan bireylere, yakınlarına ve bu alana ilgi duyan katılımcılara glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya sevdikleri yiyecekleri hazırlayabilmeleri için uygulamalı eğitim veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl eğitim programına alınan ve çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmesine dair farkındalığı artırmayı amaçlayan 'Glütensiz Mutfak Eğitimi' kursunun ilki, Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Kepez Kurs Merkezi'nde düzenleniyor.

ÖNCE MUTFAKTA EĞİTİM, SONRA SERTİFİKA

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan ATASEM'in ücretsiz sanat ve meslek edindirme kurslarında birinci dönem eğitimleri devam ediyor. Pastacılık, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi geniş bir yelpazeye sahip kurslar arasında bu yıl en çok ilgiyi 'Glütensiz Mutfak Eğitimi' görüyor.

Kursiyerlere glütensiz beslenmenin önemi, glütensiz malzemelerle farklı tarifler, doğru pişirme teknikleri ve mutfak araçlarını hijyenik kullanma gibi konularda kapsamlı bilgiler veriliyor. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim ediliyor.

GLÜTENSİZ EKMEK, PASTA VE PİZZA

Glütensiz Mutfak Eğitimi kursunun eğitmeni Uzman Diyetisyen Gözde Yılmaz, 'Çölyak bir glüten alerjisidir. Glüten alerjisi olan kişiler; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerin hiçbirini tüketemezler. Kursumuza çölyak hastası ve glüten intoleransı olan kursiyerlerimiz ile yakınları ve bu alana ilgi duyan bireyler katılıyor. Ürün hazırlarken karabuğday unu veya sorgum unu kullanıyoruz. Glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya, kekten pizzaya, kurabiyeden mercimek köftesine sevdikleri yiyecekleri hazırlamayı öğreniyorlar. Glütenli yapılan tüm ürünleri mutfağımızda glütensiz malzeme kullanarak da yapabiliyoruz.' dedi.

SINIRLI MENÜ YERİNE YEPYENİ TARİFLER

Bir buçuk yıldır çölyak hastası olan kursiyer Rabia Meryem Yaşar, 'Çölyak alerjimi geç öğrendim, herkes kendini bu konuda kontrol ettirmeli. Evde sınırlı ürünler hazırlıyordum ama ATASEM'e gelince kendimi geliştirdim. Yepyeni tarifler öğreniyorum. Mutfakta çok dikkatli ve hijyenik olmamız gerektiğini öğrendim. Çölyaklı bireyler 'Evde bir şey yapamıyorum, dışarıda çeşit yok' demek yerine bence ATASEM'e gelmeli.' diye konuştu.

'GLÜTENSİZ BESLENME ROMATİZMA AĞRIMI AZALTTI'

Bir yıldır glütensiz beslendiğini söyleyen Derya Karaduman, 'ATASEM'in bu kursu açmasına çok sevindim çünkü glütensiz beslenmek kısıtlı imkanlarla olduğu için evde zorlanıyordum. Kursta güzel ve lezzetli tarifler deniyoruz, bana çok şey kattı.' dedi.

Hatice Merve Demirel ise şunları söyledi: 'Bir buçuk yıldır glütensiz besleniyorum. Romatizma hastalığım var. Glütensiz beslenmeye başladıktan sonra ağrılarımın yüzde 70 oranında azaldığını fark ettim. Glütensiz beslenmek bana iyi geldi. Evde kendi imkanlarımla hazır tariflerle ürünler yapıyordum. Dışarıda her yerde glütensiz ürün bulamadığım için arkadaşlarımla buluşmaya giderken bile kendi hazırladığım yiyecekleri yanımda götürüyorum. Kursa ekmek yapmayı öğrenerek başladık, İtalyan ekmeği, bafin, kek hazırladık. Bu kurs bizim için büyük kolaylık oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.'

ÇOK FAYDALI BİR KURS

Kepez ATASEM kursiyerlerinden Tıp Doktoru Erol İnce, 'Günlük hayatta tükettiğimiz yiyecekleri burada glütensiz yapmayı deniyoruz. Deneme-yanılma yöntemiyle yeni tarifler de keşfediyoruz; adeta AR-GE çalışması yapıyoruz diyebilirim. Örneğin glütensiz sarımsaklı ekmek yaptım, lezzetli olunca çok mutlu oldum. Kursumuz çok faydalı ve çok keyifli geçiyor. Glüten alerjisi ve hassasiyeti olan bireyler mutlaka bu kursa katılmalı.' dedi.