Ankara Keçiören Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik kapsamlı bir sağlık eğitimi programı düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi, stajyer öğrencilere yönelik sağlık eğitimi programı düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve sağlık konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim; doktor, hemşire, diyetisyen ve psikologlardan oluşan uzman bir ekip tarafından verildi.

Eğitim kapsamında; koruyucu sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, ergen sağlığı, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve obezite, fiziksel aktivite ve egzersiz, bulaşıcı hastalıklar, cinsel sağlık ile bağımlılıkla mücadele gibi birçok başlık ele alındı. Program sonunda stajyer öğrencilere yönelik bir test uygulaması da gerçekleştirildi.

GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, düzenlenen eğitim programıyla ilgili 'Stajyer öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz bu sağlık eğitimiyle onların bilinçli, farkındalığı yüksek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip bireyler olmalarını hedefliyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde emeği geçen tüm sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hem mesleki gelişimlerine hem de sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.