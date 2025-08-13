Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sinema ve televizyon sektörüne yeni bir kapı aralıyor. Artık seyircilerin ekran karşısında nefesini tutarak izlediği patlama, kaza, fantastik karakter ya da tarihi dönüşüm sahnelerinin arkasında Muratpaşa’da yetişen sihirli ellerin imzası olacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Meslek Edindirme, Hobi ve Sanat Kursları (MEST) kapsamında 756 saatlik ücretsiz “Güzellik Uzmanlığı” eğitimi düzenliyor.

Cilt bakımından profesyonel makyaja kadar geniş bir içerik sunan eğitimlerde, en çok ilgi gören alan ise özel efekt makyajı bir diğer adıyla SFX make-up oldu.

Lateks, silikon, jelatin, protez yapıştırıcıları, yapay kan, pigment boyalar. SFX makyajının gizli dünyasında kullanılan bu malzemeler, kursiyerlerin ellerinde adeta sihirli araçlara dönüştü. Bu malzemelerle protez yapımı ve uygulaması, yaşlandırma makyajı, yara ve yanık efektleri, fantastik karakter makyajları gibi tiyatro, dizi ve film setlerinde kullanılan teknikler uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak öğretildi.

Kursiyerler, hayal güçlerini karakterlerin tenine işleyerek, ekranda unutulmaz sahnelerin görünmeyen kahramanlarına dönüşüyor.