Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 9'uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart'ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle kasım ayında yeniden Konuksever oldu.

ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm Muratpaşa'ya yayıldı.

Kasım ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 56 bin 68 kilogram ambalaj atığı Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 77 bin 387 lira gelir elde etti. Muratpaşa Belediyesi'nin, ev ekonomisine ek kazanç sağlayan Çevreci Komşu Kart Projesi'yle 2016'dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 25 milyon 393 bin 554 kilograma ulaşırken projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 742 bin 476 liraya yükseldi.

Çevreci Komşu Kart'ta kasım ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise Konuksever yeniden zirveye yükseldi. Konuksever, 5 bin 904 kilogram atıkla kasım ayı şampiyonu olurken, 3 bin 896 kilogram atıkla Yeşilbahçe Mahallesi ikinci sıraya, 3 bin 494 kilogram atıkla Etiler Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIR?

Proje kapsamında, kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Bu proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.