Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kursları devam ediyor. Aşçı çırağı, cilt bakımı ve makyaj, el sanatları, seramik biçimlendirme, yabancı dil ve elbise dikimi gibi geniş bir yelpazeye sahip olan kurslar ile kursiyerlere hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerde eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

Atatürk ATASEM Üzerlik Örme kursiyerlerinden 65 yaşındaki Hicran Karabudak 'Geçen yıl örgü kursuna katılmıştım. Çok memnun kalmıştım. Güzel ürünler ürettim. Bu sene de el sanatları kursuna başladım. Bileklik, kolye, küpe ve üzerlik yapmayı öğrendim. Karşı komşum bana 'Bu yaştan sonra kurslara gidip ne yapacaksın' diye sormuştu.

Bu yaştan sonra evde duvarlara bakıp onlarla mı konuşayım. ATASEM'e geliyorum yeni bir şeyler öğreniyorum üretiyorum ve sosyalleşiyorum keyifli vakit geçiriyorum. İyi ki ATASEM var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ÇOCUKLARIM İLE İNGİLİZCE KONUŞABİLİYORUM

ATASEM'in düzenlediği İngilizce kursu da boş zamanlarını daha nitelikli değerlendirmek, yurt dışı seyahatlerini kolay hale getirmek, çocukları ve torunuyla ortak dilde buluşmak isteyenleri buluşturuyor. İngilizce kursuna gelen emekli öğretmen 62 yaşındaki Fethiye Taş 'öğrenmenin yaşı' yok diyerek kursa devam ettiğini belirterek, 'Temel seviyede İngilizce bilgisi öğreniyoruz. Çocuklarımın ikisi de yurt dışında yaşıyor. Telefonda onlarla İngilizce konuşuyorum diksiyonumu ve cümle kurabilmemi beğeniyorlar, kendimi geliştirdiğimi söylüyorlar. Yabancı televizyon kanalları takip ediyor ve dublajsız filmler izleyebiliyorum. Yurtdışına çıktığımda da artık kendimi daha kolay ifade edebileceğim' dedi.

ÇAMUR SANATA DÖNÜŞÜYOR

ATASEM'in çamurun sanata dönüştüğü seramik biçimlendirme kursu da yoğun ilgi görüyor. Seramik Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerler, birbirinden renkli eserler üretiyor. Kursiyerlerden Bediha Nihal çamurun kendisine terapi gibi geldiği söyleyerek, 'El emeğimizle hediyelik dekoratif objeler yapıyoruz. Örneğin kızımın çeyizine kahvaltı seti yaptım. Güzel dostluklar kurduğumuz keyifli vakit geçirdiğimiz bir sosyalleşme yeri oldu' diye konuştu.