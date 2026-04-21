Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'26) kapılarını açtı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) ev sahipliğinde 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Gençliğin Üretim Çağı' temalı Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'26) başladı.

Açılış törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

ÜRETMEYEN GÜÇLÜ KALAMAZ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, içinde bulunulan dönemin üretim odaklı olduğuna dikkat çekerek, 'Artık sadece güçlü olmak yetmiyor, güçlü kalmak gerekiyor.

Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Bu çağın en büyük potansiyeli ise gençlerimizin bilgi ve birikimidir. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu nedenle üretimin çağını, çağın üretimiyle birlikte değerlendirmek zorundayız. Bu iş gençlerin işi' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ARTIK TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE

Türkiye'nin üretim vizyonuna da değinen Genç, 'Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı irade sayesinde teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir konuma gelmiştir. Bunu da gençlerimizle başardık. En büyük avantajlarımızdan biri de Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi bilgi üreten merkezlere sahip olmamızdır. Bu merkezler, üretimin disiplinini de beraberinde getiriyor' dedi.

Başkan Genç, üretim, istihdam, ihracat ve yatırımın kalkınmanın temel unsurları olduğuna vurgu yaparak, 'Bu anlayışla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. KTÜ bünyesinde yalnızca TEKNOFEST'te değil, uluslararası arenada teknoloji üreten 13 öğrenci kulübümüz var. Bu gençlik ülkemizin umudu ve geleceğimizin mimarıdır' diye konuştu.

TRABZON STRATEJİK BİR MERKEZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem, Trabzon'un sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, 'Trabzon; lojistik imkanları, ticaret geleneği, gelişen hizmet sektörü ve üniversite altyapısıyla sadece Doğu Karadeniz'in değil, ülkemizin istihdam ve kalkınma hedefleri açısından da stratejik bir konuma sahiptir. Gençlerimizin üretim ve kariyer fırsatlarıyla buluşması açısından önemli bir merkezdir' dedi. Ertem, asıl başarının gençlerin kendi yeteneklerine uygun, güvenceli ve katma değer üreten işlerde istihdam edilmesi olduğunu vurguladı.

GÜÇLÜ GENÇLİK, GÜÇLÜ GELECEK

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise, güçlü bir devlet yapısının temelinde genç nüfusun yer aldığını belirterek, 'Güçlü bir gelecek için güçlü bir gençliğe ihtiyacımız var. Ülkemiz bu potansiyele sahip. Bu gücü korumak ve geliştirmek zorundayız' ifadelerini kullandı. Diğer konuşmacılar da, ülkeyi geleceğe taşıyacak en büyük gücün donanımlı gençlik olduğuna vurgu yaptılar.

120'DEN FAZLA KURUM VE FİRMA KATILIYOR

7 üniversitenin yer aldığı fuarda, 120'nin üzerinde kurum, kuruluş ve firma stant açtı. Ziyaretçilerin ücretsiz olarak gezebildiği fuarın 15 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Fuar, yalnızca üniversite öğrencilerine değil, mezunlara ve iş arayanlara da hitap ediyor.