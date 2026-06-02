Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilere destekleyici ekipmanlar dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Serik, Kumluca, Demre ve Akseki ilçelerinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan 136 üreticiye toplamda 408 arı kovanı desteğinde bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi; Akseki'den sonra Serik, Kumluca ve Demre ilçelerinde arıcılık ile uğraşan 106 üreticiye 318 arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.

SERİKLİ ÜRETİCİLERE ARI KOVANLARI TESLİM EDİLDİ

Arıcılık faaliyetleriyle uğraşan vatandaşlara dağıtılan arı kovanları hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Fatih Alkan, 'Serik ilçesinde 36 üreticiye, kişi başı 3'er adet olmak üzere toplam 108 arı kovanını teslim ettik. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

KUMLUCA VE DEMRE İLÇELERİNDE DE DAĞITILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen arı kovanı dağıtımı Kumluca ve Demre ilçelerinde de sürdürüldü. Arıcılıkla uğraşan 70 üreticiye toplam 210 arı kovanı teslim edildi.

Destekten faydalanan üreticiler, kırsal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalardan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

ÜRETİCİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Arıcılığa hobi olarak başladığını ifade eden Ayhan Kurt, gerekli sertifikaları ve eğitimleri tamamladıktan sonra üretime geçtiğini belirtti. Kurt, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılıkla ilgilenmek isteyen vatandaşlara hibe arı kovanı desteği sağlayacağını öğrendik ve başvuru yaptık. Piyasa değeri 2000-2500 TL olan kovanlardan bize yeterli sayıda ücretsiz olarak verildi. Kovanlarımızı teslim aldık, artık bal üretimi için çalışmalarımıza başlayacağız' diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİLERİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Vedat Özcan ise arı kovanlarını kendi imkânlarıyla yaptırmaları durumunda maliyetlerin oldukça yüksek olduğunu belirterek, 'Dışarıda yaptırmış olsaydık 1500-2000 TL arasında bir masraf oluşacaktı. Sağ olsun Başkanımız destek oldu. Üreticilere sağlanan katkılardan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' dedi.