Ordu'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi 'alım garantisi' ile giderek büyürken Büyükşehir Belediyesinin kurduğu kaz kuluçkahanesinden aldığı civcivler ile kaz yetiştirmeye başlayan üreticilerin ise yüzü gülüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesi ile başlayan tarım ve hayvancılık hamlesi kente yeni bir soluk kazandırdı. Sayısız projenin gerçekleştirildiği Ordu'da farklı alanlarda yapılan üretimlerle Ordu ekonomisine yeni üretim kolları eklendi.

ORDU'DA KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINLAŞIYOR

Bu projelerden yalnızca bir tanesi olan ve ilgi gören Kaz Yetiştiriciliği de zaman içerisinde gelişim gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin 'alım garantisi' ile güveni artan üreticiler bu alana yöneldi.

Kaz etinin restoran menülerine eklendiği Ordu'da yetiştirilen kazlar için yine Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanatlı Kesimhanesi kurulurken tesis yetiştiricilere ücretsiz hizmet verdi.

CİVCİVLER BÜYÜKŞEHİRDEN

Kaz yetiştiriciliğini geliştirmek adına bunlarla da yetinmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi kaz yetiştiricilerinin en önemli sorunlarından olan civciv tedariki konusunda kolları sıvayarak Damızlık Kaz Üretimi ve Kuluçkahanesi kurdu. Burada yetiştirilen civcivler üreticilerin bu sorununu da çözerek yetiştiriciliğin yaygınlaşmasını sağladı.

20 KAZ İLE BAŞLADI KAZLARI 11 KAT ARTTI

Ordu Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi vermesi ve en önemli gider olan civcivleri de kendi üretmesi ile birçok vatandaş kaz yetiştiriciliğine başladı. Bu kapsamda Perşembe Efirli'de yaşayan 40 yaşındaki Adem Kütük'te bu desteklerden yararlandı. Büyükşehir Belediyesinden 20 kaz alarak kaz yetiştiriciliğine başlayan Kütük, kısa sürede 220 kaza ulaştı.

ÜRETİCİ ADEM KÜTÜK: 'BÜYÜKŞEHİRİN ALIM GARANTİSİ EN ÖNEMLİ GÜVENCİMİZ OLDU'

Kaz yetiştiriciliğine giriş sürecini anlatan Kütük, en önemli etkinin Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi olduğunu söyledi. Kazlarla yakından ilgilendiğini ve kuluçkadan civciv üretiminde yüzde 80'nin üzerinde verim aldıklarını aktaran Kütük, şöyle konuştu:

'Geçtiğimiz yıl Ordu Büyükşehir Belediyesinden 20 kaz alarak bu işe başladık. Bizi bu işe iten en önemli etken Büyükşehir Belediyesinin alım garantisi oldu. Aldığımız kazlar ocak ayında yumurtlamaya başladı.

20 kazda 460 yumurta aldık. Bu yumurtaların 410 tanesini Büyükşehir Belediyesinin kaz kuluçkahanesine verdik. Şu ana kadar 220 kaz civcivimiz çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Kuluçkadan en fazla yüzde 65 oranında civciv çıkarken bizde bu rakam yüzde 80'nin üzerinde gerçekleşti.

Büyükşehrin alım garantisinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar bile bizlere sipariş vermeye başladı. Nasıl Kars kazı varsa, bizde Ordu kazı üretmeye başladık. Bu işi daha da büyütmek amacıyla veteriner arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Düzenli bir şekilde yapıldığında fındığa ek önemli bir gelir elde edilebileceğini görüyoruz. Tüm bu desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz' dedi.