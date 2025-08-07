Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde içme suyu altyapısını yenileyerek yaklaşık 2 kilometrelik yeni içme suyu hattı çalışmasını başarıyla tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da çalışmalar kapsamında bölgedeki 50 yıllık eski içme suyu boruları, modern borularla değiştirildi.

Elmalı’nın 60 mahallesinde içme suyu temini için çalışmalarını aralıksız sürdüren ASAT ekipleri, Gündoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Bağkur Evleri Caddesi’nde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmaları ile yıllardır yaşanan su sorunlarına kalıcı çözüm sağladı.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU

Yapılan çalışmayla birlikte kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu borularının dünya standartlarında yeni nesil borularla değiştirildiği, bu sayede vatandaşların yaşadığı basınç düşüklüğü gibi sorunların ortadan kaldırıldığı belirtildi. Yeni hat ile birlikte mahalle sakinlerine kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırılmış oldu.