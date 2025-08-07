Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma ağını genişletti.MUĞLA (İGFA) - 11 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 49 yeni otobüs hattı kuran Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Fethiye–Şövalye Adası arasında yolcu motoru ve Güllük–Kıyıkışlacık arasında feribot seferleri başlatarak deniz ulaşımını da devreye aldı.

Toplamda 51 yeni hat vatandaşların hizmetine sunulurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi kara ve deniz ulaşımını bir arada planlayarak daha erişilebilir, güvenli ve konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmayı hedefliyor.

Yeni hatlar, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan güzergâhlarda hizmet vermeye başladı. Hem şehir içi hem kırsalda toplu taşımanın güçlendirilmesiyle birlikte, vatandaşların farklı ulaşım alternatiflerine kolaylıkla erişmesi sağlanıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yeni otobüs hatlarımız ve feribot seferlerimizle birlikte ulaşım ağımızı daha da genişlettik. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin merkeze ulaşımı artık daha kolay ve düzenli hale geldi. Deniz yolu seferleriyle birlikte kara ulaşımıyla uyumlu, erişilebilir ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturuyoruz,” dedi.

Başkan Aras, ulaşımda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere, çalışanlara, yaşlılara ve tüm vatandaşlara konforlu hizmet sunmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.