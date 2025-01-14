Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla, Engelsiz Kafe’de görme engellilerle bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyeleri yer aldı.

Başkanvekil Keleş, beyaz bastonun görme engelliler için yalnızca bir rehber değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti.

“Görme engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlamanın yolu, yalnızca fiziksel değil toplumsal engelleri de ortadan kaldırmaktan geçiyor" diyen Keleş, "Eğitimde, istihdamda ve sosyal yaşamda fırsat eşitliği sağlamak, bu engelleri dayanışma ile aşmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle, Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ın liderliğinde, Muratpaşa Belediyesi olarak engelleri aşmanın en güçlü yolunun empati, dayanışma ve sevgi olduğuna inanıyoruz. Daha erişilebilir ve adil bir dünya için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Etkinlikte 11 yaşındaki görme engelli Nisa Fidan, gitarı eşliğinde türkü söyleyerek davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda beyaz bastonlarıyla Engelsiz Kafe’den ayrılan görme engelliler, anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.