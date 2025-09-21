Antalya’da Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik 25 branşta düzenleyeceği sonbahar dönemi spor okulları 22 Eylül Pazartesi başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çocuğun istediği branşta temel eğitim alması ve yetişkinlerin sporu gündelik yaşamın bir parçası haline getirmesi üzerine kurulu ‘sporda toplumcu yaklaşım modeli’nin en büyük organizasyonlarından spor okullarında sonbahar dönemi başlıyor.

Bu yıl 25 branşta düzenlenecek sonbahar spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, minder güreşi, masa tenisi, satranç, yüzme, su cimnastiği, buz pateni, fitness, pilates, aerobik ve zumba branşları yer alıyor.

Ayrıca, doğada harita ve pusula yardımıyla yön bulmayı temel alan oryantiring spor dalı da bu yıl branşlar arasına eklendi.

Uzman eğitmen kadrosu ile Muratpaşa’da eğitimler 22 Eylül’de başlayacak.