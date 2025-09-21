Edirne Süper Amatör Ligi’nde bu sezon mücadele edecek olan Keşanspor’un Yönetim Kurulu, liglerin başlamasına kısa bir süre kala istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz sezon BAL'da mücadele eden ve küme düşen Keşanspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yönetim kurulunun görevini bıraktığını kamuoyuyla paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu sezon Edirne Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Keşanspor Yönetim Kurulu, liglerin başlamasına kısa bir süre kala topluca istifa etti.

Yönetim Kurulu'nun istifa açıklaması Keşanspor'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, 2024-2025 sezonu öncesi yapılan üç genel kurulda yönetime talip çıkmaması üzerine, kulübün kapanmasını önlemek için seçimsiz bir yönetim oluşturulduğu belirtilerek, “Keşanspor’umuzu yaşatmak için mütevazı bir bütçeyle, taraftar ve Keşan halkının desteğiyle Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele ettik. Ancak 16 takımlı ligde, bizimle birlikte 8 takım küme düştü. 15-20 kat bütçeli takımlar bile düşerken, Türkiye genelinde BAL’dan 3. Lig’e sadece 5 takım yükseliyor. Bu, güçlü bir yönetim gerektiriyor.” denildi.

Ekonomik zorluklara da dikkat çekilen açıklamada, “BAL Ligi’nde 31 takım ligden çekildi, 3. Lig’de bile takımlar çekiliyor. Transfer tahtası kapalı olan birçok kulüp var. Keşanspor olarak altyapıya dönerek gençlerimizi Türk futboluna kazandırmayı hedefliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Yönetim, taraftarların her zaman destek olduğunu vurgulayarak, Keşanspor’u üst liglere taşıyacak yeni bir yönetimin her zaman yanında olacaklarını belirterek, görevlerini bıraktıklarını duyurdu.