Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinpark’ta özel çocuklar için düzenlediği 'Engelsiz Hobi Kampı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırarak sosyalleşmelerini sağlamak için kamp aktivitelerine devam ettiklerini belirtti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Zeytinpark’ta 2 gece 3 gün süren bir kamp düzenledi. Belediye Başkanı Ümit Uysal da kampı ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdi.

Çadır kurulumuyla başlayan kampın ilk gününde Jandarma Komando Arama Kurtarma Komutanlığı (JAK) ziplineetkinliği düzenledi. Akşam yemeğinden sonra palyaço gösterisi ve Ersan Tay konseri ile çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Gece, kamp ateşi etrafında toplanılarak sonlandırıldı. Kampın ikinci günü sağlık eğitimi ile başladı, çevre koruma etkinliği ve köpük partisi ile devam etti. Sıra gecesi düzenlenen kampın bu günü, masal okunarak tamamlandı. Üçüncü gün ise çadırların toplanmasıyla kamp sona erdi.

Başkan Uysal, çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmak amacıyla yıllardır doğa kampları düzenlediklerini ifade etti. Bu yıl 9 hafta devam eden kampın son haftasını 'Engelsiz Doğa Kampı' olarak planladıklarını dile getiren Uysal, çocukların izcilik eğitimi aldığını ve doğada yaşamayı öğrendiklerini vurguladı. Uysal, "Çocuklarımız ve velilerimiz gayet mutlular" dedi.

Kamp katılımcılarından 35 yaşındaki Eyüp Tarım, temiz bir ortamda kamp yaptıklarını ve çeşitli aktiviteler sayesinde eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi. Tarım’ın annesi Hatice Müezzinoğlu ise her yıl bu kampa katıldıklarını belirterek, hem çocuklar hem de aileler için düzenlenen etkinlikler için Başkan Uysal’a teşekkür etti. Kamp katılımcılarından 15 yaşındaki Azra Erçin de kamp alanını çok sevdiğini ifade ederek, "Burası çok güzel, çok sevdim. Oyun oynadık, eğleniyoruz" dedi.