Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kutlama programı ve Van Dernekleri Federasyonu'nun açılış törenine katıldı

ANTALYA (İGFA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yıldız Mahallesi'nde gerçekleşen Van Dernekleri Federasyonu açılışında yaptığı konuşmada Muratpaşa'da dünyanın dört bir yanından gelen tüm insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığına vurguladı.

Başkan Uysal, 'Muratpaşa'mızda muhteşem bir ortak yaşam kültürümüz var. Muratpaşa sadece bir kent değil. Dünyanındört bir tarafından insanın hiçbir yabancılık çekmeden yaşadığı ve birinci sınıf komşu olarak hayatına devam ettiği muhteşem bir birlik. Hep birlikte muhteşem bir ortak yaşam kültürünü inşa ettik ve bunun gereklerini de hep birlikte yerine getiriyoruz.'

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü anısına Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kutlama programına da katılan Başkan Uysal, 'Kars çok farklı kökenlerden gelen insanların bir ulus çatısı altında bir millet çatısı altında asıllarını koruyarak ve birlik ve beraberliğin altını kalın kalın çizerek yaşadığı muhteşem bir il. İnsanların bu kadar barışık, bu kadar iç içe ve bu kadar mizah duygusuyla türküyle, şarkıyla, kültürle iç içe yaşadığı coğrafya çok nadir bulunur. Kars'ta bu ortak yaşam kültürünü inşa ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.