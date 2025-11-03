'Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet' temasıyla yola çıkan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, bu yıl altıncı kez fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. Fotoğraf tutkunları 26 Kasım'a kadar başvurularını skyroadilekesfet.com adresinden yapabilecekler.

İSTANBUL (İGFA) - Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik yaşama farklı coğrafyaların hikâyelerini takip eden Skyroad, altıncı kez düzenlediği yarışmasıyla gezmeyi, keşfetmeyi ve gördüklerini paylaşmaktan mutluluk duyan herkesi bir kez daha buluşturuyor.

Toplamda 600 bin TL'ye ek olarak özel kategori vasıtasıyla 100 bin TL de hediye çeki verilecek Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması'nın son başvuru tarihi 26 Kasım 2025 olarak belirlendi.

Eminevim, İstikbal, Limak, Vakıfbank ve Yıldız Holding'in ana sponsoru, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru ve Türk Telekom'un iletişim sponsoru olduğu yarışmanın detaylarına https://skyroadilekesfet.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

DÜNYAYI KADRAJINA SIĞDIRMAK İSTEYENLERE AÇIK DAVET

Türkiye turizmine katkı sunmak amacıyla yola çıkan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilham veren anları ve hikâyeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Fotoğrafla dünyayı yeniden keşfetmek isteyen herkese açık bir davet yapan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması'nın dört kategorisi bulunuyor.

Yarışmanın merakla beklenen takvimi ise https://www.skyroadilekesfet.com/ adresinde açıklandı:

Buna göre son başvuru tarihi: 26 Kasım olurken, ödül töreni Aralık ayında gerçekleştirilecek.