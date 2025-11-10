Antalya Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle andı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'daki tören, Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Çok sayıda kent sakini ve belediye personelinin katıldığı törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde meydanda sirene eşlik eden saygı duruşunda hayat adeta durdu. Ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Başkan Vekili Keleş, törende yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şu sözlerle andı:

'10 Kasım, bizler için sadece bir anma değil, Ata'mızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini koruma, onun ilke ve devrimlerini geleceğe taşıma kararlılığımızı gösterdiğimiz gündür. Bizler onun gösterdiği yolda; aklın, bilimin ve çağdaşlığın ışığında, eşit, özgür ve adil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreninde andı.