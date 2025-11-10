ANKARA (İGFA) - Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi, tamamlanan kapsamlı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, özgün kimliği korunarak modern müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki tarihî ev, titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından kültür mirasımıza yeniden kazandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen törenle müze, yenilenen yüzüyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Restorasyon sürecinde yapının özgün mimari karakteri korunurken, müze standartları güncellenerek Atatürk'ün yaşamını ve dönemini yansıtan objeler, aile eşyaları ve arşiv malzemeleri modern sergileme teknikleriyle düzenlendi.

Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki ev, titiz çalışmaların ardından bugün yenilenmiş yüzüyle kültür mirasımıza yeniden kazandırıldı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının kapıları Bakanımız @MehmetNuriErsoy'un katıldığı törenle açıldı.



Yapının hem fiziksel dokusu hem de içerik kurgusu, Atatürk'ün yaşamına ve hatırasına bütüncül bir bakış açısı kazandıracak biçimde ele alındı.

Bakanlık yetkilileri, Selanik'teki bu tarihî evin, geçmiş ile geleceği buluşturan bir 'hafıza mekânı' olarak yeniden hayat bulduğunu vurguladı.

YENİ MÜZE KONSEPTİ: 'BİR TÜRK EVİ'

Atatürk Evi, yenilenen sergileme düzeniyle ziyaretçilere artık bir 'Türk Evi' atmosferi sunacak.

Üç katlı yapının bodrumu 'Evin Tarihçesi', orta katı 'Etnografik Sergi', üst katı ise 'Atatürk'ün Selanik Yılları' temasıyla kurgulandı.

Müzede yer alacak obje ve belgeler arasında 1.878 tarihli tapu belgeleri, Ali Rıza Efendi'nin terekesi, Afet İnan'ın kroki çizimleri, Selanik Askeri Rüştiyesi'nin fotoğrafları ve Ressam Rahmi Pehlivanlı'nın Atatürk Evi tablosu bulunuyor.