Antalya’da cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırladıkları ‘Yüz’ isimli geleneksel halk dansları gösterisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yeni dansçılarını arıyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin yaşları 9 ile 55 arasında değişen ilçe sakinlerinden oluşan Halk Dansları Topluluğu, 2021 yılında kuruldu. Kurulması sonrasında ilk yılında ‘Öz’ isimli gösterileriyle seyirciyle buluşan topluluk ikinci ylında ise 148 dansçıyla Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırladıkları ‘Yüz’ isimli geleneksel halk dansları gösterisiyle seyircilerin takdirini kazandı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde iki gün dolu salona oynayan gösteride Çanakkale Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na uzanan dönemde Anadolu’nun dört yanında yaşanan hüzünler, sevinçler ve fedakarlıklar halk danslarıyla anlatıldı.

‘Diriliş, Direniş ve Kutlama’ ismiyle üç bölüm ve 2 perde oluşan gösteride halaylar, horonlar ve zeybekler hikayelerle birleştirildi.

Seyircilerden yoğun beğeni alan ‘Yüz’ isimli gösteri Muratpaşa Halk Dansları Topluluğu tarafından iki sene üst üste kent sakinleriyle buluşturuldu.

İlgiyle takip edilen gösterinin ardından topluluk, bu yıl isebu grubun içinden doğan çocuklardan oluşturulan ‘Çocuk Halk Dansları Topluluğu’ ile ‘Öz Çocuk’ projesiyle sahnede yer aldı. Belediyenin yıl sonu gösterileri, festivalleri ve diğer etkinliklerinde sahne alan topluluk, bu yıl davet üzerine Kıbrıs Zeytin Festivali’ne katılarak ilk yurtdışı seyahatini de gerçekleştirdi.

Geleneksel halk danslarını profesyonel bir prodüksiyon ile buluşturmayı ve birinci sınıf sahne sanatlarının içine taşımayı hedefleyen Muratpaşa Halk Dansları Topluluğu yeni yeteneklerini arıyor.Şu an 160 kişiden oluşan topluluk, 4-5-6 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de Değirmenönü Kültür Merkezi’nde seçmelerini gerçekleştirecek.

Yapılacak seçmelerde kategoriler ise 9-12 yaş minik, 13-17 yaş yıldız, 18-45 yaş yetişkin ve 45-55 yaş master olarak ayrılıyor.

Minik ve yıldız grupların hareket algılama becerisi henüz gelişime açık olduğundan seçmelere tabi tutulmamakla birlikte verilecek 1,5 aylık eğitimin ardından gözlenen gelişime göre toplulukla devam edip etmeyeceklerine karar verilecek. Seçmeleri kazanan yetişkin ve master grup ise yaklaşık 7-8 aylık süren bir eğitimden geçecekler.