Antalya Muratpaşa Belediyesi, Yörük kültürünü bilimsel ve kültürel yönleriyle ele alan Yörük Çalıştayları'nın sekizincisini 17 Ocak'ta gerçekleştiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temasıyla düzenlenecek çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye'nin dört bir yanından bu kadim kültürü yaşatmak amacıyla kurulan dernekleri, vakıfları ve federasyonları Antalya'da buluşturduklarını belirterek, Yörük Çalıştayı'nı bu yıl 8'inci kez düzenlemenin önemine dikkat çekti.

Başkan Uysal, 2016 yılından bu yana düzenlenen çalıştaylar ve sempozyumlarla Yörük kültürünün sosyal yaşamdan üretim biçimlerine, geleneklerden sözlü kültüre kadar tüm yönleriyle ele alındığını ifade ederek, bu çalışmaların yayımlanan kitaplarla kalıcı bir kültürel külliyata dönüştüğünü vurguladı.

Bu yılki çalıştayın temasının 'Yörüklerde çocuklar ve aksaçlılar' olarak belirlendiğini dile getiren Uysal, çalıştay kapsamında Yörük toplumunda kuşaklar arası kültürel aktarım, çocukların toplumsal yapı içindeki yeri ile yaşlıların ve aksaçlıların kültürel hafızayı taşıyıcı rolünün bilimsel ve kültürel perspektiflerle ele alınacağını söyledi.

Akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, Yörük kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasında aile, gelenek ve sözlü mirasın önemi çok yönlü olarak değerlendirilecek.