Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 9'uncu kez düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali’ne 18 ülke 23 şehirden konuk olan belediye heyetleri, festivalin ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 9'uncu kez düzenlediği Kaleiçi OldTown Festivali’ne 18 ülke 23 şehirden konuk olan belediye heyetleri, festivalin ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Heyetlerin belediyeyi ziyareti sırasında Başkan Uysal festival dışında da birlikte çalışabileceklerini söyledi. Heyetler Antalya Valiliği’nde yapılan toplantının ardından Vali Şahin'e kendi ülkelerinden getirdikleri armağanları sundu.

Ziyaret sırasında İngilizcelerini geliştirmeleri için turistlerle konuşan öğrencilerin İrlanda Cork Belediye Başkanı Cllr Joe Carroll ile yaptıkları röportaj ise renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye heyetleri Cumhuriyet Meydanı’nın ardından Başkan Uysal’ı ziyaret etmek üzere Muratpaşa Belediyesi’ne konuk oldu. Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada Kaleiçi OldTown Festivali’ne bugüne kadar 130 civarında kentin katıldığını bunun yanı sıra 400 civarında kentle de sürekli ilişki içinde olduklarını söyledi. Bu kentlerle farklı alanlarda da çalışmalar yapılabileceğini belirten Başkan Uysal, “Bu birliğimizi, bu arkadaşlığımızı biz tabii insanlığın ve bütün kentlerimizin yararı için kullanmak istiyoruz. Sadece kentlerimiz değil, dünyanın gündemiyle ilgili de ortak çalışabiliriz. Sadece kültürel varlıklar üzerine değil, örneğin iklim değişikliğiyle ilgili de ortak çalışabiliriz. Bütün yapacağımız çalışmalar mutlaka ve mutlaka insanlığın ortak yararı için olacak. Katkınız için, dostluğunuz, dayanışmanız için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Uysal konuşmasının ardından heyetlere Kaleiçi’nin tarihi konak anahtarlarının replikalarının yer aldığı plaketleri takdim etti.