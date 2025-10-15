Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin gönüllü dalgıç ekibi, yaz sezonunun ardından Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Temizlikte iki bisiklet ve bir tabanca dahil çok sayıda atık çıkarıldı.

Denizden ambalaj atıkları, teneke kutular, cam şişeler, 2 adet bisiklet ve bir adet oksitlenmiş tabanca çıkarıldı. Bulunan tabanca, deniz polisi ekipleri tarafından delil torbasına alınarak sudan çıkarıldı.

Ekip, sabah saatlerinde limanda toplandı. Dalgıçlar ekipman kontrollerinin ardından metrelerce derinliğe gruplar halinde daldı. Yaz sezonu boyunca biriken çöpler denizden tek tek çıkarıldı.

Atıklar arasında ambalaj malzemeleri, cam ve plastik şişeler, teneke kutular ve metal parçaların yanı sıra iki bisiklet de yer aldı.



Bunun yanı sıra dalgıçlar denizin yaklaşık beş buçuk metre derinliğinde ortalama 6 ay önce denize atıldığı tahmin edilen bir de tabanca buldu.

Derinlik ve koordinat bilgilerinin deniz polisiyle paylaşılmasının ardından polis ekipleri, tabancayı delil torbasına alarak sudan çıkardı. Muratpaşa Belediyesi dalgıcı ve yüzme antrenörü Erkin Er, 'Silahı gördüğümüzde dokunmadık. Fotoğrafladık, koordinatlarını aldık. Deniz polisine bildirdik. Ekipler bizim eşliğimizde sudan çıkardı' dedi.



Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli ve gönüllü dalgıç Gürkan Yılmaz ise deniz dibi temizliği projesi hakkında şunları söyledi:



'Muratpaşa dalış ekibi yaklaşık 3 sene önce kuruldu. 'Falezler Bizim Evimiz' projesi kapsamında belediyemiz personellerinden gönüllü olan arkadaşlarımız eğitimlere katılarak dalgıç oldular. Belediyemizde daha önceden dalış sporuyla ilgilenen arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla yaklaşık 3 yıldır falez bölgelerinde ve yat limanında deniz dibi temizlikleri gerçekleştiriyoruz.'





Yılmaz, deniz dibindeki kirliliğin büyük kısmının karasal kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, 'Asıl önemli olan bizim denizi temizlememiz değil, çöplerin denize atılmaması. Atıkların çoğu rüzgarla karadan denize geliyor' ifadelerini kullandı.