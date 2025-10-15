Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri 'İsrail'in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat' söyleşisiyle devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'İsrail'in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat' söyleşisinde konuşan Yazar Peren Birsayılı Mut, '7 Ekim sonrası yaşananlar, sahadaki gerçekler, tüm edebi kurguları yerle bir etti. Artık zulmün gizlenemediği bir dönemden geçiyoruz. Kültür ve sanat cephesinde kaybettiklerini dergi satışları, televizyon ve yeni nesil medyada reytinglerinin düşmesi ile açıkça görüyoruz' dedi.

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Yazar Peren Birsaygılı Mut, konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğe AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, kültür sanat dostları, gençler ve çok sayıda misafir katıldı.

Söyleşinin ardından Yazar Peren Birsaygılı Mut, kaleme aldığı 'İsrail'in Zihin Haritası Siyonist Edebiyat' kitabını katılımcılar için imzaladı.

'GERÇEKLERİ ANLATAN DİRENİŞ EDEBİYATI İLE ALGILAR KIRILDI'

1830 yıllarından itibaren siyonist düşüncenin kitaplar, dergiler ve romanlar aracılığıyla yayıldığını belirten Yazar Mut, 'Edebiyat, siyasi hedeflerin önemli bir aracı haline geldi. Filistin boş topraklar gibi gösterildi, kahramanlık hikâyeleriyle bir ulus kimliği inşa edilmeye çalışıldı. Ancak Filistinli yazarlar, gerçekleri anlatan direniş edebiyatıyla bu algıyı kırdı' dedi.

SAHADAKİ GERÇEKLER TÜM EDEBİ KURGULARI YERLE BİR ETTİ

İsrail'in kültürel üretim gücünü sinema ve medya üzerinden sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Mut, '7 Ekim sonrası yaşananlar, sahadaki gerçekler, tüm edebi kurguları yerle bir etti. Artık zulmün gizlenemediği bir dönemden geçiyoruz. Kültür ve sanat cephesinde kaybettiklerini dergi satışları, televizyon ve yeni nesil medyada reytinglerinin düşmesi ile açıkça görüyoruz' dedi.