Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çiftçi Kart Projesi büyümeye ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Daha önce 8 ilçede uygulanan proje şimdi de Gazipaşalı çiftçilerle buluşacak. Proje ile zirai ambalaj atıklarının doğaya kontrolsüz şekilde bırakılmasının önüne geçilmesi, çevre bilincinin artırılması ve tarımsal atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı ilçelerden biri olan Gazipaşa'da, çevre ve insan sağlığını tehdit eden zirai ambalaj atıklarının güvenli şekilde toplanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi şimdi de Gazipaşa'da hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından Çiftçi Kart Projesi, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Kumluca, Finike, Demre, Serik, Aksu, Kemer ve Alanya'nın ardından Gazipaşa'da da uygulanmaya başlayacak proje kapsamında, çiftçilerin zirai ilaç ambalajlarını kontrollü şekilde teslim etmeleri sağlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Toplantıya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yüksek Çevre Mühendisi Lokman Atasoy, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Toplantıda, zirai ilaç kullanımının yoğun olduğu Antalya'da, bu ilaçlara ait ambalajların doğaya bilinçsizce bırakılmasının toprak, su kaynakları ve insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Proje ile bu atıkların kontrollü biçimde toplanması, geri dönüşüme kazandırılması ve çiftçilerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN TARIMI GÜVENLİ YAPMALIYIZ

Proje hakkında bilgi veren Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, 'Çevre Dostu Çifti Kart projesi kapsamında kurulan toplama merkezlerinin yapay zeka destekli ve otonom bir sistemle çalıştığını, çiftçilerin mobil uygulama üzerinden bu merkezlerin yerlerini görebildiğini belirtti. Çiftçilerin kart sistemiyle zirai atıklarını güvenli şekilde ambalaj toplama kutularına atacağını söyleyen Atasoy, bu sayede her atık için puan toplandığını ve puanlar karşılığında çiftçilere teşvik amaçlı çeşitli hediyeler verildiğini söyledi. Atasoy, projenin Gazipaşa ile birlikte 8 ilçeye ulaştığını, hedefin ise tüm Antalya'ya yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti.

DÖNGÜSEL EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Tanıtım toplantısında konuşan Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) İklim ve Çevre Program Direktörü Dr. Christian Henckes de projenin çevre yönetimi ve döngüsel ekonomi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Henckes, yerel yönetimlerin sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde de dikkat çektiğini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne projeye verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

ÜRETİM DOĞAYA ZARAR VERMEDEN SÜRDÜRÜLMELİ

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise zirai ilaç ambalajlarının gelişi güzel doğaya bırakılmasının çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini ifade etti. Başkan Yılmaz, proje sayesinde üreticilerin kullandıkları zirai ilaç ambalajlarını doğaya bırakmak yerine sisteme dahil edeceğini, böylece hem çevrenin korunacağını hem de duyarlı davranışlarının karşılığını alacaklarını söyledi. Yılmaz, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi açısından projenin önemli bir kazanım sağlayacağını vurguladı.