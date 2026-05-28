Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesi ve bayramın birinci gününde mezarlıklarda gerçekleştirdiği ücretsiz ulaşım, bakım ve ziyaret kolaylığı hizmetleriyle vatandaşların takdirini kazandı. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik uygulamalar, bayramın manevi atmosferine anlam kattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki mezarlıklarda kapsamlı hizmet ve organizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini huzurlu, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için tüm hazırlıklar titizlikle tamamlandı.

Bayram arifesi ve bayramın birinci gününde özellikle yoğunluk yaşanan Kayseri Şehir Mezarlığı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık girişlerinde konuşlandırdığı araçlarla ziyaretçilerin kabirlere kolaylıkla ulaşmasını sağladı. Uygulamadan en fazla faydalanan yaşlı ve engelli vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, sunulan hizmetlerin manevi açıdan büyük anlam taşıdığını ifade ederek, mezarlık hizmetlerinin sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Vatandaşlar, bayram vesilesiyle yakınlarının kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyarak manevi atmosferi yaşadı.