Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Konyaaltı Sahil şeridi ile kentin farklı noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, izinsiz seyyar satıcıları tespit etmek amacıyla drone ile havadan denetimler gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha çalışmalarını günün teknolojileri ile destekledi. Etkili ve hızlı sonuç almak için kentin yoğun bölgelerinde dron ile denetim yapılmaya başlandı.

HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN TEKNOLOJİK TAKİP

Kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla günün her saatinde sahada olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler çevre, sağlık, trafik ve gıda gibi birçok alanda denetimlerini drone destekli teknoloji ile güçlendirdi. Özellikle turizm sezonu yaklaşırken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini sağlamak için sorumluluk alanı içerisindeki yerlerde drone ile havadan denetimler gerçekleştirecek. Havadan gerçekleşecek denetimlerle plajlarda seyyar satıcı ve dilenci konusunda vatandaşları rahatsız edecek unsurlara anında müdahale edebilecek.

Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri kentin farklı noktalarında saha çalışmalarında drone ile havadan denetimlerin yapılacağını söyledi.